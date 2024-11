Tvpertutti.it - Grande Fratello al sabato sera: Mediaset non impara dagli sbagli. Retroscena

Per il secondo anno consecutivo,ha scelto di posizionare ilcontro Ballando con le Stelle, puntando a conquistare il pubblico del. La decisione, svelata da TvPerTutti.it, vedrà il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda sia il lunedì che ila partire dal 23 novembre 2024. Un tentativo audace di strappare ascolti TV al popolare programma di Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, che tradizionalmente raccoglie una vasta platea di spettatori. Ma questa mossa strategica potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per Canale 5. Vediamo perché.come salvagente per: alè una sceltaatasta registrando ascolti TV in netto calo rispetto allo scorso anno. Attualmente ha una media di circa 2,2 milioni di spettatori e una share del 17,9%.