Galleria, boom di incassi. In 7 anni affitti cresciuti da 30 a 80 milioni di euro

La progressione di introiti è notevole. Se nel 2017 il Comune incassava 30diall’anno daglidei locali inVittorio Emanuele II, alla fine di quest’anno incasserà quasi 80di. Merito della valorizzazione degli spazi nel Salotto dei milanesi avviata durante le Giunte Moratti e Pisapia e continuata nel corso delle due amministrazioni guidate dal sindaco Giuseppe Sala, dal 2021 in poi sotto la regia dell’assessore al Demanio Emmanuel Conte. L’ultimo tassello dell’operazioneè avvenuto nelle ultime ore, quando il Comune ha aggiudicato in concessione circa 3 mila metri quadrati di spazi ad oggi inutilizzati nel complesso dellaVittorio Emanuele II per complessivi 2,6didi canoni annui. Le aggiudicazioni, avvenute giovedì sera al termine della seduta pubblica della commissione di gara e della procedura dell’incanto, sono l’esito di un bando suddiviso in diversi lotti e aperto a giugno dal Demanio per la valorizzazione degli spazi vuoti ai piani superiori del complesso monumentale.