Gaeta.it - Furto notturno alla Caritas di Teramo: intrusione e tentativo di irruzione in chiesa

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un episodio dinotturna ha scosso la comunità locale. Nelle prime ore della mattina, ignoti si sono infiltrati nella mensa della, situata vicino al Santuario delle Grazie, per approfittare delle derrate alimentari. Questo atto è stato seguito da undi entrare nellaadiacente, che però era chiusa. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, sono ora impegnati nell’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.nella mensa dellaDurante la notte, un gruppo di persone ha approfittato della momentanea assenza di vigilanza per entrare nella mensa delladi. Questa struttura è conosciuta per il suo impegno nell’assistenza a persone in difficoltà, offrendo pasti e supporto a chi ne ha bisogno.