Sport.quotidiano.net - FeralpiSalò ko a Trento. Anastasia punisce Diana. Giana: veni, vidi, Avinci. La Triestina va ko in dieci

Dopo tre vittorie di fila lacade a. Di Molfetta pennella al centro e Pilati incorna in rete il vantaggio gardesano (38’). In avvio di ripresa, però, prima Giannotti pareggia in rovesciata (49’), poi Di Carmine raddoppia insaccando un traversone di(51’). La squadra dirientra in carreggiata col secondo assist griffato Di Molfetta per Balestrero che, in scivolata, buca Barlocco (59’). Nel finale, tuttavia, un fallo di mano di Pasini è fatale: rigore e tris definitivo di(88’), mentre nel recupero Pellegrini si fa espellere. Nella nebbia di Vercelli, invece, l’Alcione perde la terza partita consecutiva. Brivido in avvio quando una svista della retroguardia di Cusatis accende Bunino: Bacchin respinge. Nella ripresa è ancora Bunino a provarci: colpo di testa fuori di poco.