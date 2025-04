Si presentano al test d' italiano a Bolzano per il permesso di soggiorno denunciati | sostituzione di persona

denunciati a Bolzano per sostituzione di persona: tentavano di superare esame di italiano con documenti falsi. Notizie.virgilio.it - Si presentano al test d'italiano a Bolzano per il permesso di soggiorno, denunciati: sostituzione di persona Leggi su Notizie.virgilio.it Due senegalesiperdi: tentavano di superare esame dicon documenti falsi.

Si presentano al test d'italiano a Bolzano per il permesso di soggiorno, denunciati: sostituzione di persona - La scoperta della frode Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato ... a superare l'esame di italiano per ottenere il permesso di soggiorno illimitato. Al termine delle indagini, sono ...

