Anticipazionitv.it - Addio ad Antonello Fassari, cinema italiano in lutto: le cause della morte

Leggi su Anticipazionitv.it

, attore, regista e sceneggiatore romano, è morto oggi, sabato 5 aprile 2025, all’età di 72 anni. Nato il 4 ottobre 1952 a Roma, si era diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 1975, dando così inizio a una carriera lunga oltre 50 anni. Il suo nome è legato a ruoli iconici come quello di Cesare Cesaroni nella fiction “I Cesaroni” e Ciro Buffoni nel film cult “Romanzo Criminale”.: una carriera lunga e poliedrica tra palco, schermo e tvha attraversato il mondo dello spettacolo in tutte le sue forme. Dai palcoscenici teatrali ai settografici, dai programmi comici alla regia. Ha lavorato con registi come Marco Risi (Il muro di gomma), Marco Tullio Giordana (Pasolini, un delitto), Michele Placido (Romanzo Criminale) e Stefano Sollima (Suburra).