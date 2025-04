Villans Fai una dichiarazione di intenti nella gara di Champions League

Leggi su Justcalcio.com

L'Aston Villa è sopravvissuta a un insabbiamento in ritardo da Nottingham Forest per ottenere una vittoria per 2-1 a Villa Park.I gol del primo tempo di Morgan Rogers e Donyell Malen sono stati la differenza nelle Midlands, nonostante un vivace combattimento del secondo tempo da parte dei visitatori, che ne hanno tirato indietro uno attraverso il sostituto Jota Silva.Villa ha corso in vantaggio a due goal all'interno dei 15 minuti di apertura. L'apri è arrivato al 13 ° minuto quando Youri Tielemans ha giocato una palla attraverso il percorso di Rogers, che ha attraversato Matz Sels per il suo ottavo gol della stagione.Solo 138 secondi dopo, i padroni di casa hanno raddoppiato il loro vantaggio.