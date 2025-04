Lanazione.it - Incidente sulla Siena Bettolle, gravi due motociclisti

Leggi su Lanazione.it

, 5 aprile 2025 – Gravestradale. È successo intorno alle 18 di sabato 5 aprile al km 45, a Sinalunga. In base alle prime informazioni, due moto si sarebbero scontrate.duetrasportati in codice rosso all’ospedale Le Scotte di, con intervento dell’elisoccorso Pegaso. La statale è stata chiusa e poi riaperta al traffico, prima verso, quindi in direzione, attorno alle 20.