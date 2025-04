Ilgiorno.it - Livigno, bambino sul bob investito dal gatto delle nevi in pista: è in gravi condizioni

(Sondrio) – Drammatico investimento sulle piste da sci a, in Alta Valtellina. Undi 7 anni è stato travolto da unmentre si trovava sullada bob del comprensorio sciistico Carosello 3000. Le suesono. L’incidente è avvenuto poco prima18.30 di oggi, sabato 5 aprile, dunque a un orari in cui piste e impianti di risalita sono chiusi. Il, straniero, si trovata tuttavia ancora sullada bob e qui è avvenuto il drammatico incidente con il, impegnato a battere il manto nevoso in modo da prepararlo per il giorno successivo. Sul posto sono intervenuti l’elicottero sanitario di Bolzano, un’ambulanza, il personale del comprensorio sciistico e i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.