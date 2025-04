Palato fino in Portofino | il borgo ligure celebra le eccellenze gastronomiche italiane

fino fra vini e distillati di altissimo livello. Specialità culinarie, formaggi e salumi di alta gamma, prodotti con metodi artigianali. I migliori elementi della cucina emiliana e ligure si incontrano sulla piazzetta di uno dei borghi marinari più suggestivi del mondo, per dare vita alla terza edizione di "Palato fino in Portofino", organizzato dalla società RobiJoy che devolverà il ricavato in beneficenza. Le tre parole chiave di questa manifestazione sono tradizione, eccellenze enogastronomiche e made in Italy. "Abbiamo portato dei produttori di prosciutto crudo di Parma. C'è il Parmigiano Reggiano. Abbiamo una mortadella da un quintale. Abbiamo l'aceto balsamico di Modena, abbiamo il pesto di Genova Pra. Abbiamo due chef stellati che si sono adoperati per venire a fare le ricette direttamente sul palco qua in piazzetta a Portofino".

