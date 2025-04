Cinemaserietv.it - È morto Antonello Fassari: il ricordo dei colleghi da Amendola a Centioni: “Non posso crederci”

oggi 5 aprile 2025 all’età di 72 anni. L’attore, ricordato per il ruolo di Cesare nella serie I Cesaroni e per I ragazzi della terza C, oltre che per le sue partecipazioni a programmi di culto come Avanzi, era malato da tempo.oggi viene ricordato con grande affetto e stima dai suoie altri nomi dello spettacolo italiano., Max Tortora e ClaudioClaudio Anemdola, che era legato ada un rapporto di amicizia fraterna, è devastato. Come scrive il Messaggero, l’attore romano spiega che la nuova stagione de I Cesaroni attualmente in lavorazione sarà dedicata a lui, sapevano che stava male e che le sue condizioni di salute sono precipitate nell’ultimo mese, ma non erano pronti a salutarlo.“era con me nel mio primo film da regista, La mossa del pinguino, perché in quei momenti lì vuoi gli amici veri intorno.