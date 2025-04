Inter-news.it - Farris categorico: «Cambi non decisivi. Inter, calo fisico e mentale»

Massimilianosi è così pronunciato al termine di Parma-, match di Serie A terminato con il punteggio di 2-2.IL COMMENTO – Massimilianoha parlato a DAZN nel post-partita di Parma-, sfida conclusasi con il punteggio di 2-2: «Dovremo analizzare la partita con i ragazzi. Nel primo tempo, nella due situazioni in cui abbiamo allentato l’attenzione abbiamo rischiato. Nel secondo c’è stato un: venivamo da un derby, da tantissimi impegni, non serve si riesce a trovare quello spirito che serve per ottenere il risultato. Chiaro che siamo delusi, ma la squadra non ha trovato quelle energie fisiche e mentali per evitare che gli avversari pareggiassero. Poi ci abbiamo provato, lasciando al Parma una sola ripartenza dopo il 2-2. Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi».