Gran Bretagna tagli pesanti alla Sanità | scure su disabili e indigenti

La scorsa settimana il premier britannico Keir Starmer ha annunciato un'imminente riforma del sistema sanitario nazionale. L'obiettivo è risparmiare 5 miliardi di sterline all'anno fino al 2030. Sono già insorte associazioni e figure pubbliche, oltre a esponenti dello stesso Partito Laburista, che hanno etichettato il progetto come "immorale".La riformaNelle intenzioni del governo, la riforma dovrebbe permettere di aggiustare i disastrati conti pubblici evitando una spesa annuale miliardaria. Ciò significa però che vi sarà il taglio dei sussidi a intere categorie di cittadini invalidi. Il risparmio si avrà restringendo il campo di applicazione del cosiddetto PIP (Personal Independence Payments), il bonus finanziario che oggi viene concesso a 3,6 milioni di britannici. Vengono mediamente date cento sterline a settimana a chi ha da 0 a 12 sulla scala che valuta la capacità di effettuare azioni quotidiane come vestirsi e preparare da mangiare.

