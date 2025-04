Lapresse.it - Parma-Inter 2-2, frenata nerazzurra al Tardini

Leggi su Lapresse.it

L’non va oltre il pareggio (2-2) in casa delnel match valido per la 31a giornata di Serie A e sale a +4 sul Napoli, che però è impegnato lunedì sera nel posticipo contro il Bologna dove avrà la possibilità di portarsi a un solo punto di distanza dalla testa della classifica.Un gran 2° tempo del @1913calcio riporta il risultato in equilibrio! Parità al “”! ?#pic.twitter.com/lGDHF4bMmR— Lega Serie A (@SerieA) April 5, 2025, la cronaca della partitaNerazzurri avanti al 15? con un tiro angolato di Darmian che scheggia il palo e finisce in rete, prima dell’vallo raddoppio di Thuram che supera Suzuki in maniera rocambolesca con un tocco sporco che finisce in rete. Gli emiliani però reagiscono e nella ripresa, nel giro di dieci minuti, segnano due gol con una conclusione da fuori area di Bernabè al 15? e con la zampata di Ondrejka al 24?, su decisiva deviazione di Acerbi.