Mercato Juventus tentazione Premier League per un altro big | possibile assalto a giugno! L’indiscrezione

Mercato Juventus, tentazione Premier per un big: i dettagli sul possibile futuro di un bianconero. Cosa filtra

La Premier League rappresenta una vera e propria minaccia per il calcioMercato Juve, non solo per Cambiaso. Tra i giocatori nel mirino dei club inglesi, infatti, ci sarebbe anche Federico Gatti. In particolare il Newcastle, dopo averci provato negli scorsi mesi, potrebbe anche tornare alla carica nella prossima estate. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Occhi puntati, dunque, anche sul futuro di Gatti.

