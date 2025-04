Pagelle Parma-Inter 2-2 | Chivu pareggia con i cambi male Acerbi

Leggi su Sportface.it

L’perde punti al ‘Tardini’ e offre un assist al Napoli, impegnato lunedì a Bologna. Ilrimonta dallo 0-2 al 2-2 e conquista un pareggio prezioso in chiave salvezza. Stato d’animo diverso in casa nerazzurra. Al 15? la squadra di Simone Inzaghi sblocca il risultato con la tipica azione da quinto a quinto: Dimarco sfrutta un errore di Hernani e crossa basso, trovando Darmian che batte Suzuki. Al 45? c’è il raddoppio: Darmian si inventa un filtrante per Mkhitaryan che pesca in area Thuram, autore di un tiro errato che si trasforma però in una palombella letale per Suzuki. Nel secondo tempo, in nove minuti, ilrimonta: prima con un gran tiro dalla distanza di Bernabe (60?), poi con un tiro di Ondrejka deviato daquel che basta per spiazzare Sommer. Nel recupero è Pellegrino ad avere la palla della vittoria, ma il centravanti spreca in spaccata.