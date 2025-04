Strumentipolitici.it - Professor Armando Rungi: «Ricorso sui dazi frutto di ingenuità che pagheranno i consumatori americani. Per l’Europa il problema è al momento sopravvalutato»

Leggi su Strumentipolitici.it

Per la Casa Bianca «Ifunzionano e il primo mandato del presidente ne è una prova. Nonostante la retorica dei politici e dei media, gli studi condotti al riguardo hanno ripetutamente mostrato che le tariffe sono uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi economici e strategici». A conferma della sua tesi, l’Amministrazione repubblicana statunitense cita l’Economic Policy Institute secondo il quale iapplicati da Trump nel primo mandato hanno «chiaramente mostrato che c’è correlazione con l’inflazione» e l’analisi dell’Atlantic Council, dove si mostra come icreino incentivi per favorire l’acquisto di prodotti Made in Usa da parte dei.Al netto di quanto affermato da Washington, tutto da verificare visto che vi sono studi e rapporti che danno un’altra chiave di lettura dei, esistono le ricadute sull’economica globale, in primis quella europea e italiana.