Laprimapagina.it - Il Parma sorprende l’Inter: 2-2 al Tardini e rallenta la fuga verso il titolo per i nerazzurri

Nella 31ª giornata di Serie A,non riesce a superare il, pareggiando 2-2 e allungando comunque a +4 sul Napoli, che scenderà in campo lunedì contro il Bologna. Un match caratterizzato da due volti al: il primo tempo vede iavanti 2-0, con un gol di Darmian al 15? e un’autentica fortuna per Thuram al 45? con un pallonetto cheil portiere avversario. Nella ripresa, però, ilreagisce: Bernabé segna al 60? e Ondrejka, con una deviazione di Darmian, firma il pareggio. Un punto che fa morale e speranza per la salvezza dei ducali. Un punto invece “negativo” per Inzaghi. La suail. In caso di successo di Conte a Napoli, i partenopei si porterebbero a -1.