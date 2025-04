Ilnapolista.it - Monta la rabbia interista per i cambi di Simone Inzaghi: “allenatore imbarazzante”

laper idi(che su X diventa Limone)Sono scatenati gli interisti su X. Attaccanoche come al solito ha dato spettacolo con i suoi. Ha tolto Bastoni a fine primo tempo (ma si era fatto male) e poi i calciatori migliori (come detto a Sky): Calhanoglu, Lautaro e Dimarco. Ma si è fatto rire. Anche a Dazn provano a giustificare il tecnico oggi recluso nel gabbiotto. Molti i tweet in cuidiventa Limone, non sappiamo perché.Limonee la sua ossessione per il turnover saranno i colpevoli principali in caso di fallimento in campionato. Come già detto, doveva fare una scelta tra le tre competizioni, ed il campionato era quella piú alla portata di mano. #Inter #Limone— Fin ch’á nd’e (@Smargiasso1975) April 5, 2025Guai a criticarealtrimenti i 15 enni infoiati si incazzano