L' Inter non va oltre il pareggio | 2 a 2 in casa del Parma

Inter non va oltre il pareggio (2-2) in casa del Parma nel match valido per la 31/a giornata di Serie A e sale a +4 sul Napoli, impegnato lunedì sera nel posticipo contro il Bologna. Nerazzurri avanti al 15' con un tiro angolato di Darmian che scheggia il palo e finisce in rete, prima dell'Intervallo raddoppio di Thuram che supera Suzuki in maniera rocambolesca con un tocco sporco che finisce in rete. Gli emiliani però reagiscono e nella ripresa, nel giro di dieci minuti, segnano due gol con una conclusione da fuori area di Bernabè al 15' e con la zampata di Ondrejka al 24', su decisiva deviazione di Acerbi. Il forcing finale dei nerazzurri non produce risultati, anzi è il Parma a sfiorare il colpaccio nel finale con un tiro a lato di Pellegirno. Con questo risultato gli emiliani avanzano a 27 punti, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione. Liberoquotidiano.it - L'Inter non va oltre il pareggio: 2 a 2 in casa del Parma Leggi su Liberoquotidiano.it L'non vail(2-2) indelnel match valido per la 31/a giornata di Serie A e sale a +4 sul Napoli, impegnato lunedì sera nel posticipo contro il Bologna. Nerazzurri avanti al 15' con un tiro angolato di Darmian che scheggia il palo e finisce in rete, prima dell'vallo raddoppio di Thuram che supera Suzuki in maniera rocambolesca con un tocco sporco che finisce in rete. Gli emiliani però reagiscono e nella ripresa, nel giro di dieci minuti, segnano due gol con una conclusione da fuori area di Bernabè al 15' e con la zampata di Ondrejka al 24', su decisiva deviazione di Acerbi. Il forcing finale dei nerazzurri non produce risultati, anzi è ila sfiorare il colpaccio nel finale con un tiro a lato di Pellegirno. Con questo risultato gli emiliani avanzano a 27 punti, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.

Parma-Inter 2-2, nerazzurri si fanno rimontare e Inzaghi frena in vetta by AdnKkonos. IL PARMA FERMA L'INTER CON UNA GRANDE RIMONTA: AL TARDINI FINISCE 2-2. Bayern Monaco-Inter, la profezia di Jurgen Klinsmann: come va a finire | .it. Parma-Inter 2-2, frenata nerazzurra al Tardini - LaPresse. L’Inter va a Parma per consolidare il primato e Milan e Fiorentina cercano un posto in Europa. Serie A, l’Inter si fa rimontare dal Parma. Ne parlano su altre fonti

Inter, qualcosa non va: Capello svela il problema nascosto sta incidendo sul cammino della squadra - Secondo Fabio Capello c’è un dettaglio preoccupante che potrebbe mettere a rischio il cammino europeo dei nerazzurri e non solo. Fabio Capello a Sky Sport ha espresso considerazioni ... (msn.com)

L’Inter va a Parma per consolidare il primato e Milan e Fiorentina cercano un posto in Europa - La capoclassifica vuole allungare ma deve sconfiggere non solo il Parma di Chivu ma la stanchezza post-derby. Il Milan cerca un posto in Europa League ma a San Siro la Fiorentina non farà sconti. Picc ... (msn.com)

Parma-Inter 2-2, nerazzurri si fanno rimontare e Inzaghi frena in vetta - L'Inter si fa rimontare 2 gol dal Parma e non va oltre il pareggio per 2-2. I nerazzurri frenano nel match della 31esima giornata e ora rischiano di ritrovarsi il Napoli incollato. La capolista sale a ... (msn.com)