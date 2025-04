.com - Promozione / La Pergolese pareggia a Chiaravalle, il Sassoferrato Genga col Lunano

Sabato prossimo lo scontro diretto che vale una intera stagioneVALLESINA, 5 aprile 2025 – Giornata di campionato diche ha deciso chi sale in Eccellenza: la Jesina. Interessante anche in coda.noe sabato prossimo, in chiave play out, sarà scontro diretto.S.ORSO – GABICCE GRADARA 2-0SAN’ORSO: Fiorelli, Ferri, Rovinelli, Giunti, Fontana, Giacomelli, Bastianoni, Frulla, Luchetti (30? st Lepore), Mattioli (40? st Tanfani), Grandicelli. All. Cicerchia.GABICCE GRADARA: Remedia, Semprini, Costa (1? st Morbidi), Mercurio, Galotti, Tombari, Morini (30? st Terenzi), Rapagnani, Torsani (25? st Fuzzi), Magi (1? Sarli), Marchetti. All. Capobianco.ARBITRO : Alfonsi di San Benedetto del Tronto (Valla di Pesaro e Nocelli di Ancona)RETI: 20? Mattioli 77? FontanaNella sua ultima trasferta della stagione, il Gabicce Gradara è uscito sconfitto per 2-0 dal campo del Sant’Orso che ha fatto prevalere la sua maggiore fame e voglia di vincere: con questi tre punti la squadra di casa ha conquistato la salvezza con un turno di anticipo.