Inter tradita Inzaghi non ci può credere | Conte gongola

Inter di Simone Inzaghi ha subito un grosso tradimento, riuscendo così a far esultare il Napoli di Conte. Da pochi minuti è terminato il match tra il Parma e l'Inter con il risultato finale di 2-2. La gara dello Stadio Tardini è stata molto vibrante sin dai primi minuti, visto che ci sono state occasioni per entrambe le squadre. Basta pensare alla grandissima parata di Sommer su Bonny.Inter tradita, Inzaghi non ci può credere: Conte gongola (LaPresse) tvplay.itL'Inter, dal canto suo, ha subito risposto con il tentativo da due passi di Marcus Thuram respinto da Suzuki. La squadra di Simone Inzaghi, però, riesce comunque a passare in vantaggio al 14' con il gol realizzato da un bomber inaspettato: l'ex Mattia Darmian. Ma il Parma non si deprime per la rete subita.Anzi, Sommer deve salvare ancora i suoi.

