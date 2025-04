Farris il secondo di Inzaghi | Siamo delusi ma non sono i cambi ad aver cambiato la partita

Farris (il secondo di Inzaghi): «Siamo deluso ma non sono i cambi ad aver cambiato la partita»A Dazn dopo Parma-Inter 2-2 parla Farris il secondo di Inzaghi (squalificato)Cosa è successo mentalmente?Farris: «Dovremo analizzarlo con i ragazzi, nel primo tempo eravamo in controllo e quando abbiamo allentato la concentrazione, abbiamo rischiato. Poi però la squadra ha ripreso in mano la situazione, segnato due gol. Credo che abbiamo speso energie più mentali che fisiche, venivamo dal derby, da tantissimi impegni. Siamo delusi, non Siamo riusciti a trovare energie mentali ma anche fisiche per contenere, non dovevamo concedere situazioni per riaprire la partita. Una volta presi i due gol, infatti ci Siamo ributtati in avanti, abbiamo concesso una sola pericolosa ripartenza».È la 46esima partita stagionale dell’Inter. Ilnapolista.it - Farris (il secondo di Inzaghi): «Siamo delusi ma non sono i cambi ad aver cambiato la partita» Leggi su Ilnapolista.it (ildi): «deluso ma nonadato la»A Dazn dopo Parma-Inter 2-2 parlaildi(squalificato)Cosa è successo mentalmente?: «Dovremo analizzarlo con i ragazzi, nel primo tempo eravamo in controllo e quando abbiamo allentato la concentrazione, abbiamo rischiato. Poi però la squadra ha ripreso in mano la situazione, segnato due gol. Credo che abbiamo speso energie più mentali che fisiche, venivamo dal derby, da tantissimi impegni., nonriusciti a trovare energie mentali ma anche fisiche per contenere, non dovevamo concedere situazioni per riaprire la. Una volta presi i due gol, infatti ciributtati in avanti, abbiamo concesso una sola pericolosa ripartenza».È la 46esimastagionale dell’Inter.

