Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: scatta gara 1 delle semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6 Colpo out di Plotnytskyi.3-5 Primo tempo di Podrascanin non contenuto dal muro umbro.3-4 Trova il tocco del muro Plotnytskyi da posto 4.2-4 Pipe veloce anticipata di Bottolo.2-3 Primo tempo velocissimo di Loser.1-3 Muro disu palla appoggiata di Giannelli.1-2 Manata diagonale di Lagumdzija.1-1 Diagonale perfetta di Ben Tara.0-1 Tutto braccio out il servizio di Ben Tara.PRIMO SET20.30 Lo starting six di: Semeniuk, Plotnytskyi, Solé, Loser, Giannelli, Ben Tara, Colaci (L).20.30 Il sestetto iniziale di: Nikolov, Boninfante, Podrascanin, Chinenyeze, Bottolo, Lagumdzija, Bisotto (L).20.27 Termina ora la fase di riscaldamento, formazioni pronte a fare il loro ingresso sul taraflex di gioco! Manca pochissimo!20.