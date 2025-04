Terribile incidente scontro tra due moto | morto un uomo di 39 anni

incidente stradale si è verificato poco dopo mezzogiorno di oggi, 5 aprile, lungo la Regionale 251, che collega Longarone con Casso e la diga del Vajont. Due motociclette sono entrate in collisione, provocando la morte di un centauro di 39 anni, A.G., mentre il secondo, un ragazzo di 23 anni, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.La ricostruzione dell'incidenteSecondo le prime informazioni fornite dai carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto, entrambe le moto procedevano nella stessa direzione e si sono scontrate all'altezza di una curva. Il violento impatto ha fatto sì che entrambi i motociclisti finissero contro il guardrail. Purtroppo, A.G. è deceduto sul colpo, mentre il 23enne, residente anch'egli a Latisana, in provincia di Udine, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Belluno.

