Conte | Oggi poniamo un pilastro per l' alternativa a Meloni

Contento che Oggi siano presenti le principali forze dell'opposizione perché Oggi poniamo un pilastro solido alla costruzione di un'alternativa di governo. Il governo Meloni ha svenduto l'Italia alle esigenze della Germania su un progetto che disgregherà ulteriormente l'Europa e questo è un altro suo fallimento". Lo ha detto il leader di m 5 S Giuseppe Conte alla manifestazione del movimento contro il riarmo europeo. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Conte: "Oggi poniamo un pilastro per l'alternativa a Meloni" Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "Sononto chesiano presenti le principali forze dell'opposizione perchéunsolido alla costruzione di un'di governo. Il governoha svenduto l'Italia alle esigenze della Germania su un progetto che disgregherà ulteriormente l'Europa e questo è un altro suo fallimento". Lo ha detto il leader di m 5 S Giuseppealla manifestazione del movimento contro il riarmo europeo. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

