Il M5s in piazza contro le armi con De Crescenzo e il Pd Schlein si defila

armi. Oggi 5 aprile è stato il giorno della manifestazione lanciata dai pentastellati contro il piano di riarmo europeo presentato ormai quasi un mese fa dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ma non solo: oggi in piazza i manifestati sono scesi anche per contestare il governo sulle bollette, sul caro energia, contro la guerra in Palestina e chi più ne ha più ne metta. Lo slogan è stato "Basta armi, fermiamoli!". Ma la manifestazione è partita sotto il segno del caos. Il raduno era alle ore 13 a piazza Vittorio Emanuele a Roma. Da lì il corteo è arrivato ai Fori Imperiali, passando per via Cavour. Proprio lì è stato allestito un palco per l'occasione, ironicamente sotto all'Hotel Forum, lo storico albergo dove Beppe Grillo ha sempre pernottato nel corso delle sue trasferte romane. Ilfoglio.it - Il M5s in piazza contro le armi con De Crescenzo e il Pd. Schlein si defila Leggi su Ilfoglio.it Il Movimento 5 stelle torna a urlare. E lo fa per dire no alle. Oggi 5 aprile è stato il giorno della manifestazione lanciata dai pentastellatiil piano di riarmo europeo presentato ormai quasi un mese fa dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ma non solo: oggi ini manifestati sono scesi anche per contestare il governo sulle bollette, sul caro energia,la guerra in Palestina e chi più ne ha più ne metta. Lo slogan è stato "Basta, fermiamoli!". Ma la manifestazione è partita sotto il segno del caos. Il raduno era alle ore 13 aVittorio Emanuele a Roma. Da lì il corteo è arrivato ai Fori Imperiali, passando per via Cavour. Proprio lì è stato allestito un palco per l'occasione, ironicamente sotto all'Hotel Forum, lo storico albergo dove Beppe Grillo ha sempre pernottato nel corso delle sue trasferte romane.

