Strumentipolitici.it - Tocca agli europei chiudere la voragine del bilancio ucraino, ma potrebbe essere un’opera impossibile o inutile

Laapertasi nelsi sta allargando sempre di più. Nemmeno una rapida fine delle ostilitàfermare questo processo, perché èinterrompere da un giorno all’altro le spese per la difesa. Irrealistico aumentare ancora le tasse ai cittadini ucraini o costringere i Paesia dare ancora di più senza chiedere nulla in cambio. Ma è proprio questa la prospettiva attuale, con gli Stati Uniti che iniziano a prendere da Kiev, invece che a elargire. Se l’Europa – Londra compresa – insiste per continuare il conflitto, sappia che dovrà accollarsi una fardello finanziario di dimensioni bibliche. È questa l’analisi stilata sul Responsible Statecraft da Ian Proud, ex diplomatico britannico che ha servito anche all’Ambasciata del Regno Unito a Mosca.Si pagherà ancoraNon è stato allestito alcun piano per finanziare lo Statodopo il 2025.