Crotone celebra Hera Lacinia | inaugurata la statua in piazza Berlinguer

Si è tenuta questa sera, in piazza Berlinguer, la cerimonia di inaugurazione della statua di Hera Lacinia, una delle figure più emblematiche della mitologia greca, simbolo della città e della sua storia. Il monumento, commissionato e finanziato dal Comune di Crotone, è stato realizzato da Antonio Affidato che ha confermato con quest'opera la sua capacità di trasmettere significati profondi attraverso.

