Selvaggia Lucarelli si sposa la stoccata di Alba Parietti | Il marito è più giovane prenderà la reversibilità La replica della giornalista

Leggi su Open.online

Durante l’ultima puntata de La vita in diretta su Rai Uno, la presentazione del matrimonio trae Lorenzo Biagiarelli ha acceso il dibattito, con un commento pungente diche non è passato inosservato. La proposta di matrimonio e il futuro felicecoppia sono stati oggetto di discussione tra gli ospiti, tra cui Barbara Alberti, Nunzia De Girolamo e Valeria Marini. Mentre tutti esprimevano affetto e stima per i futuri sposi,ha sganciato un commento di dubbio gusto. «Tantissimi auguri a Lorenzo che, dopo, essendo più, la pensione di, che è una cosa molto interessante», ha dettocon tono sarcastico riferendosi alla differenza di età tra i due. Laha 49 anni, il compagno 34.LadiAlberto Matano ha prontamente ripreso la commentatrice, dicendo: «No, non è il momento di fare certi auguri, questo è un amore che trionfa».