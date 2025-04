Thesocialpost.it - Verissimo, Yari Carrisi sulla scomparsa della sorella Ylania: “Quel giorno…”

Ospite oggi, sabato 5 aprile, aha parlato del legame speciale che lo univa allaYlenia,misteriosamente il 5 gennaio 1994. Il figlio di Albano e Romina Power ha raccontato dei momenti vissuti insieme alla, descrivendo un rapporto fatto di viaggi e ricordi che continuano a segnare la sua vita.Un legame indissolubile con laYleniaNel corso dell’intervista,ha ricordato gli anni precedenti alla, sottolineando come i loro viaggi insieme fossero un’occasione per condividere esperienze uniche: “Abbiamo fatto dei viaggi incredibili insieme, lei mi ha trasmesso questa forte passione. Per molti anni, infatti, ho pensato che fosse in giro, a viaggiare per il mondo”, ha affermato. Tuttavia, con il passare del tempo, ha iniziato a rendersi conto che la verità era ben diversa.