Tiro a volo, Scocchetti e Bartolomei ai piedi del podio nello skeet femminile a Buenos Aires

Si fermano aideldue azzurre dellonella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di, andata in scena a, in Argentina: Simonatermina quarta, mentre Martinasi classifica quinta, infine Giada Longhi sfiora l’ingresso in finale e chiude le qualificazioni in settima piazza.In finale si registra la doppietta statunitense: per dirimere la questione serve lo shoot-off, dopo il 53-53 dei 60 piattelli regolamentari, ed allo spareggio a spuntarla è Dania Jo Vizzi, che supera la connazionale Kimberly Rhode con lo score di 4-3. Sale sul gradino più basso dell’atleta individuale neutrale Arina Kuznetsova, eliminata in terza posizione con lo score di 44/50.Alle sue spalle chiudono aidelle due azzurre giunte all’ultimo atto: Simona(Esercito) termina al quarto posto con 35/40, mentre Martina(Aeronautica Militare) viene eliminata in quinta piazza con lo score di 26/30.