Lanazione.it - “Fai“, il Casinò in vetta alla classifica provvisoria

IlMunicipale di Bagni di Lucca primo in Toscana nelladei "Luoghi del Cuore" del FAI. Una bella notizia per il gruppo Fai della Media Valle, di recente costituitosi, e per il comitato di cittadini che insieme si sono mobilitati per la raccolta di firme a favore dell’antico immobile, in corsa per ricevere un grosso contributo per il suo restauro. Grazie alle migliaia di firme raccolte, infatti, oggi il luogo in Toscana più votato nellacompleta su www.iluoghidelcuore.it) risulta essere l’Exdei Giochi a Bagni di Lucca, la cui storia ha radici molto antiche ed è strettamente legata alle Terme che danno nomecittadina, frequentate sin dal Medioevo. La Repubblica di Lucca permise eccezionalmente di giocare d’azzardo all’interno dei Bagni, affinché gli incassi potessero contribuire al mantenimento delle strutture: già nello Statuto del Comune di Lucca del 1331 il gioco è regolamentato e dal XVI secolo viene concesso alle donne di recarsi ai tavoli da gioco senza accompagnatori maschili.