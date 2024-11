Sport.periodicodaily.com - Cittadella-Cesena: le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre cercano conferme per puntare ai rispettivi obiettivi.si giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI veneti stanno provando a rialzarsi per rimediare ad un inizio disastroso, e la vittoria di Palermo nell’ultimo turno potrebbe rappresentare la svolta anche se c’è bisogno di più per allontanarsi dalle zone calde della classifica. La squadra di Dal Canto è, infatti, diciassettesima a quota 12 punti.I romagnoli stanno stupendo con il quarto posto a 18 punti. Adesso la squadra di Mignani fiuta il successo per avvicinare le prime tre della classifica. Nelle ultime tre gare sono arrivate le vittorie contro Brescia e Sudtirol e il pareggio contro la Salernitana.