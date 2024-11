Panorama.it - Cineturismo: ciak qui si fattura

È diventato un affare di Stato, non una questione che si discute tra enti del turismo o tra assessorati. Questa volta è sceso in campo nientemeno che un presidente della Repubblica. Emmanuel Macron tra un G7, una manovra economica e un vertice a Bruxelles, ha dedicato parte della sua fitta agenda a una serie di Netflix. Da quando lo sceneggiatore Darren Starr ha trasferito il set della popolare serie tv, Emily in Paris a Roma, l’inquilino dell’Eliseo non dorme sonni tranquilli. Il video che ritrae l’attrice protagonista, Lily Collins, mentre sorseggiando una tazzina di caffè, dice raggiante: «Nessun posto al mondo è come Roma», confermando quindi che la quinta stagione si svolgerà nella Capitale, per Macron è stato un colpo al cuore. Forse aveva sperato, fino all’ultimo, che Emily avrebbe riallacciato con il fidanzato francese, ma quando la trama ha preso il verso di far trionfare il fascino latino, con un nuovo amore romano, per Macron è stato peggio che vedere il sinistroso Jean-Luc Mélenchon conquistare l’Eliseo.