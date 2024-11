Panorama.it - Canada, l'anello debole della Nato

«L’esercito che abbiamo attualmente non è pronto a contrastare le minacce che vediamo arrivare». Sono le brutali, ma schiette parole del generale Wayne Eyre alla tv canadese, poco prima di lasciare, in luglio, il ruolo di capo di stato maggioreDifesa.Ilnonostante sia uno dei fondatori è il ventre molle? «Il continuo sotto investimento (del Paese, ndr) lascia i suoi obblighi insoddisfatti e indebolisce la difesa complessiva sia dell’Alleanza nel suo insieme che del continente nordamericano. I canadesi meritano di meglio» scrivono Wilson Beaver e Elizabeth Tarr, analisti dell’Heritage foundation, centro studi Usa. I quali aggiungono impietosi: «Le priorità di Justin Trudeau (premier canadese, ndr) per il ministeroDifesa sono state “costruire un team inclusivo e diversificato” dando priorità all’eliminazione di “razzismo anti-nero, pregiudizi LGBTQ+, pregiudizi di genere e supremazia bianca”».