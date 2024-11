.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 8^ giornata

InB Castelfrettese e Montemarciano (5-0 alla Sampaolese) continuano a dettare legge, l’Ostra continua a stupire battendo la Real Cameranese. Pareggi in Borghetto-Labor, Marzocca-Castelleonese e Staffolo-Borgo Minonna. Nel girone C torna a vincere la Passatempese. InC abbiamo tre capoliste: Cupramontana, Avis Arcevia e Le Torri Castelplanio. Manite di Palombina Vecchia e Chiaravalle a Falconarese e Aurora Jesi. La Treiese batte il Fabiani Matelica rimontando dal 2-0 al 2-3IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 9 novembre– Non è ancora completa, ma l’8^diha dato indicazioni importanti. Soprattutto nel girone B di: Castelfrettese e Montemarciano non si fermano e restano in vetta. I “Frogs” battono di misura il Castelbellino, mentre i biancoazzurri di Caccia ne fanno 5 al Castelbellino.