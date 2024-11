Ilfattoquotidiano.it - Bologna, tensione per il corteo della destra estrema: scontri tra la polizia e gli antagonisti

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

alta adove sono in corso due manifestazioni contrapposte: da un lato CasaPound e patrioti, dall’altro i collettivi antifascisti. Si sono registrati alcunitra le forze dell’ordine e glisulla scalinata del Pincio. Il gruppo aveva raggiunto rapidamente via Indipendenza, percorrendo via Irnerio, per raggiungere la zona vicina dove si trova il gruppo di. Ad un certo punto in tanti dalantagonista si sono diretti con il volto coperto verso il parcoMontagnola fin sulla scalinata dove c’è stato il contatto con le forze dell’ordine, tra lancio di fumogeni e petardi. Sotto la scalinata si trova l’altro gruppo, diviso da un cordone diin piazza XX settembre e un cantiere.Lanci di petardi e liquidi dalle finestre dei palazzi del centro dihanno accolto il passaggio deldei patrioti e di CasaPound che è partito da via Gramsci diretto verso piazza XX Settembre.