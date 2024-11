Oasport.it - Basket LBA, Trento supera Trieste e rimane a punteggio pieno, Faye fa sorridere Reggio Emilia

La Dolomiti Energia Trentino rimarrà ancora in vetta al campionato di Serie A almeno per un’altra settimana. La squadra di Paolo Galbiati si prende anche lo scalpo della Pallacanestroper 76-68 nell’anticipo serale della settima giornata in una partita che ha dovuto vincere per ben due volte.La prima nel secondo parziale, quando, grazie a un buon attacco di squadra ma spinto soprattutto dal solito Jordan Ford (21 in 26?) arrivano all’intervallo lungo con 21 punti di vantaggio. Ma, nonostante una serata sporca al tiro (7/32 dall’arco) trova la forza di reagire e di riavvicinarsi fino al -2 con i liberi di Ross al 37?. Ci pensa Lamb a togliere le castagne dal fuoco mentre il quintetto di Jamion Christian perde la bussola sul più bello, con la Dolomiti che può dunque esultare.