Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, Massimiliano Ossini scontro con la giuria: “Parole inaccettabili”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Nuova discussione con i giudiciha acceso nuovamente il dibattito all’interno dicon ledurante la puntata di sabato 9 novembre. Dopo lo sfogo in diretta nella puntata precedente, il conduttore ha criticato duramente alcuni commenti della, che a suo avviso risultano troppo negativi e poco incoraggianti per i concorrenti.ha creato in settimana un finto ‘sindacato’ per tutelare gli altri partecipanti, sostenendo che certedei giudici, in particolare quelle rivolte da Ivan Zazzaroni a Francesco Paolantoni, siano demotivanti. “Credo che questo sia il meglio che tu possa fare,” aveva detto Zazzaroni a Paolantoni, suscitando l’indignazione di, il quale ritiene tale affermazione “inaccettabile”.L’esibizione e i giudizi contrastantiNella puntata di questa sera,si è esibito in un Samba accompagnato dalla partner Veera Kinnunen.