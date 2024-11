Lanazione.it - Assegnate le “casine di legno” del mercato natalizio a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 9 novembre 2024 –le “di” del. La macchina organizzativa del cartellone del natale mette in turbo e passa al secondo step. Ad un mese dall’apertura del bando per l’assegnazione delle apposite "di", che saranno allestite in piazza del Municipio e fornite dal Comune di, la macchina organizzativa del cartellone del natale mette il turbo e passa al secondo step. Il Centro Commerciale Naturale ha valutato le domande che sono pervenute e in base all’attinenza dei profili sono state selezionate le 14 attività, alcune del settore alimentare altre artigianato e opere del proprio ingegno, che parteciperanno alla manifestazione. Per la prossima settimana sono previsti i primi due incontri con le attività che dovranno allestire le “di” del