Gaeta.it - Visita del generale Conforti al comando provinciale di Ancona: riconoscimenti ai carabinieri eccellenti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi Brigata Nicola, Comandante della LegioneMarche, ha effettuato unaaldi, ubicato in via della Montagnola, per celebrare gli straordinari risultati ottenuti dai militari della provincia. Durante l’incontro, ilha consegnatoa variche si sono distinti in operazioni significative, sottolineando l’importanza del loro operato nella comunità.ai militari per attività esemplariDurante la, ilha consegnato la Medaglia di Bronzo al Valor Civile al Maresciallo Luigi Scapicchio, sottufficiale della Stazione di Arcevia. Questo riconoscimento è il risultato di un intervento coraggioso effettuato nel 2016, quando Scapicchio salvò una donna da un incendio in un’abitazione a Corinaldo.