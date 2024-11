Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio disagi oggi 8 novembre uno sciopero del trasporto pubblico l’ennesimo turno caldo ho programmato dalle sigle sindacali in particolare il personale addetto alle corse dei bus metro e tram potrei incrociare le braccia per 24 ore non sono previste fasce di garanzia cosa che non accadeva dal 2005 non è rischio invece il trasporto ferroviario i dipendenti di Trenitalia Italo e Trenord non si sono Uniti alla protesta se oggi è caos per il mondo dei trasporti la prossima settimana ti premierà ancora per un nuovo o sciopero nel mondo del comparto scuola sentiamo Marcello Pacifico presidente nazionale del sindacato anni abbiamo chiesto a tutto il personale ed esente amministrative Ducati vo che è stato deve ancora il segretario di manifestare appunto l’esigenza ormai di risolvere questa piaga della precarietà della scuola Purtroppo dopo 25 anni dalla normativa europea ancora una volta in Italia si discriminano ogni giorno i lavoratori con contratto a termine rispetto al personale di ruolo In termine di ferie e di permessi di avanzamento di carriera in realtà Anzi viene punito poi nella ricostruzione di carriera Chi ha svolto il servizio da precari Inoltre mancano ancora delle interventi panna evitare l’abuso di contattarmi e le stesse sensazioni che sono state raddoppiate con ultimo decreto legge approvato dal Parlamento sulle infrazioni che ha fatto fino al 24 mensilità il risarcimento per i supplenti per più di 36 mesi che hanno subito avuto dei contratti a termine però sono stati chiamati su posti Vacanti e disponibili questa 24pz possono essere richieste soltanto ad oggi attraverso un ricorso al giudice del lavoro perché non sono previsti invece nel contrattacco sono tutte cose che ci vediamo nel frattempo noi finiamo la nostra campagna per la tutela dei diritti e degli ultimi 20 mesi abbiamo fatto restituire più di 20 milioni di euro Ha 8000 ricorrenti quindi questo vuol dire che è impossibile farselo riconoscere Ma purtroppo ancora oggi soltanto in tribunale ed è per questo che chiediamo a tutti tutti di scioperare presentare per fare tutte queste norme anche dal punto di vista contrattuale quindi legislativo Cambiamo argomento per l’Europa credo che ci siano molte sfide più o meno cosa dobbiamo fare la domanda è se vogliamo dare gli strumenti e gli stati membri e la questione delle risorse la questione che va affrontata Giorgia Meloni da dal Summit Budapest convinta che l’Europa l’Italia debbano riuscire a garantire la loro Maggiore indipendente se parole un’impennata dell’inflazione Shaun redash Max cioè del Piano imponente di aiuti di Stato che l’amministrazione biden metteva in campo per proteggere economia americana che rischia di creare un equilibrio No con la competitività e poi con la creatività europea e quindi devono me alla fine il dibattito è sempre diciamo se vuoi farlo con una battuta che ricorda il presidente americane non chiederti cosa gli utenti possono fare per te chiedo a piedi di cosa l’Europa debba fare per sé stesso che li fate voi questa mattina che il battito particolarmente importante partendo Come sapete dalla proposta Insomma dal piano presentato da Mario Draghi un altro italiano che è stato incaricato di individuare le priorità per i prossimi anni dell’Unione Europea credo che ci vediamo con te sfide più o meno noi sappiamo che cosa dobbiamo fare in Olanda tifosi italiani aggrediti ad Amsterdam 10 feriti Netanyahu Invia aerei soccorso le violenze hanno portato a decine di arresti a margine di una partita di Europa League il premier israeliano ha parlato di un attacco premeditato è definito la violenza grave il premier olandese Shop attacchi inaccettabili torna l’incubo malaria un caso Tok non a Verona in Italia non si registrava da oltre 40 anni la direzione prevenzione della Regione Veneto diagnosticati in una persona senza storie viaggi recenti in paesi in cui la malattia è endemica Vi aggiorneremo per il momento ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa