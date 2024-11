Teatro | al Piccolo Bellini De Frammentazione ovvero una storia di impossibilità

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Debutta al, martedì 12 novembre (ore 21, repliche fino al 17) “De/unadi”, scritto da Fabio Pisano (che per questo testo ha vinto il Premio Fersen per la Drammaturgia 2019) e diretto dal regista Michele Segreto.In scena tre attori, Francesca Borriero, Michele Magni e Roberto Marinelli, ad interpretare i diversi ruoli di una vicenda, per certi aspetti di grande attualità, calata nel quotidiano di una coppia. Nomi generici – Uno, Moglie, Zero, il Didascalista – a sottolineare una condizione tristemente comune a molti, sono attribuiti ai personaggi che, aprendo le porte del loro inferno domestico, rendono partecipi gli spettatori del dramma che si sta consumando sulla scena.Novelli sposi, Uno e Moglie, nonostante ripetuti tentativi, non riescono a concepire un figlio.