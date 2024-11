Thesocialpost.it - Tamponamento in autostrada, il rogo dopo lo schianto: muore imprigionato nelle fiamme

Non c’è stato il tempo necessario per estrarlo dall’auto. In un brevissimo lasso di tempo, la Peugeot 508 noleggiata ha preso fuoco. Della vettura resta solo la carcassa, mentre dell’autista rimane ben poco. Il tragico evento è accaduto in mattinata sul raccordole tra A1 e A14, nei pressi di Borgo Panigale, al chilometro 4 in direzione sud. Nello stesso punto, nel agosto del 2018, era esplosa una cisterna contenente Gpl.Leggi anche: Maccabi-Ajax, violenze contro gli ultras israeliani: Netanyahu manda due aerei a recuperarliSecondo le ricostruzioni fornite dalla polizia stradale, che è intervenuta subito con i vigili del fuoco, in quel momento c’erano solitamente delle code nel tratto in questione: l’auto ha ripreso il movimento e probabilmente il conducente ha perso di vista il fatto che il camion davanti a lui aveva ripreso a frenare.