Notizie.com - Sciopero trasporti, tavolo di confronto con Rixi il 12 novembre: “Saremo soddisfatti quando il contratto si chiuderà”

in tilt in tutta Italia per lodei lavoratori del trasporto pubblico locale. Lo scontro per la Manovra economica.Nel venerdì nero per i viaggiatori, i lavoratori del trasporto pubblico locale hanno incrociato le braccia per chiedere il rinnovo delcollettivo nazionale, maggiori risorse per il comparto e una riforma strutturale del settore, con un occhio anche alla sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo l’aggressione che ha visto vittima il capotreno a Genova.Lonazionale di 24 ore, il primo senza fasce di garanzia in quasi vent’anni, è stato organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna ed ha raggiunto picchi di partecipazione del 100% in Italia. E finisce nel mirino politico di Notizie.com perché i lavoratori del comparto hanno scioperato in contemporanea con la discussione in corso in commissione Bilancio alla Camera sulla Manovra economica.