Gaeta.it - Sciopero Nazionale del Trasporto: Dipendenti Abruzzesi in Mobilitazione per Diritti e Sicurezza

Facebook WhatsAppTwitter Un’ampiaha preso piede in Abruzzo, dove idelle principali aziende dilocali stanno aderendo a un. La protesta, che coinvolge vari settori delpubblico, ha come obiettivo principale il rinnovo del contratto collettivoe l’attenzione su temi cruciali riguardanti risorse e salute sul lavoro. Questa giornata diè stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, in risposta a problematiche che interessano non solo i lavoratori del settore, ma anche gli utenti del servizio pubblico.Le aziende coinvolte nella protestaIn Abruzzo, la lista delle aziende diche partecipano alloinclude nomi noti come Tua, Ama, Di Fonzo, Napoleone, La Panoramica, Cerella, Satam, Baltour, Tessitore e Di Giacomo.