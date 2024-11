Quotidiano.net - Sciopero: Mit, 'Salvini non permetterà di boicottare l'Italia'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Il diritto alloè sacrosanto, ma è inaccettabile proclamare una mobilitazione selvaggia e senza tutele per chi ha bisogno di muoversi, di curarsi, studiare o lavorare. Troppini, oggi, sono in difficoltà perché la sconcertante Cgil inneggia alla rivolta sociale guardacaso di venerdì". Lo affermano fonti del Mit, nella giornata dellodel trasporto pubblico locale, in una nota nella quale aggiungono: "Sul fronte del contrasto alla criminalità, con particolare riferimento a stazioni e treni, il Mit è in prima linea come testimoniato dagli investimenti e dai risultati di Fs Security. Il ministro Matteonon consentirà più a minoranze irresponsabili dil'". Dalla manifestazione davanti al Mit a Porta Pia, interviene il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, chiedendo al ministro "rispetto" per i lavoratori inche hanno rinunciato ad una giornata di stipendio.