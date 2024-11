Movieplayer.it - Scary Movie 6, Regina Hall: "Scopriremo se Brenda fa ancora parte di questo mondo"

L'attriceha commentato il ritorno sul grande schermo dicon il capitolo 6 della storia, svelando che non saseritornerà.ha parlato del suo possibile ritorno neldidopo l'annuncio che i fratelli Wayans saranno coinvolti nella realizzazione del nuovo sequel, il numero 6. L'attrice ha avuto il ruolo diMeeks nei primi quattro film del franchise comedy-horror e non ha nascosto il suo entusiasmo. Il commento diIntervistata da TV Insider,ha dichiarato: "Sono semplicemente davvero entusiasta nel sapere che i Wayans, che hanno dato il via al progetto grazie alle loro idee, siano di nuovo a bordo e alla guida. Sono entusiasta per loro". L'attrice .