San Martino. La risottata è benefica

Dal 9 all’11 novembre nella chiesa varesina dedicata a Sane nell’omonima via in centro tornano celebrazioni e iniziative in onore del Santo vescovo. Per la trentaquattresima edizione della Festa di San, dal titolo "La speranza per un mondo migliore dipende da noi", sono previsti momenti di preghiera, celebrazioni religiose, visite guidate, mercatini, la tradizionale, il corteo in costume. Il ricco programma è stato illustrato dal comitato organizzatore guidato dal presidente Alessandro Milani. Al suo fianco il nuovo prevosto monsignor Gabriele Gioia, alla sua prima festa in città.